L’operatore francese Iliad ha recentemente deciso di prolungare per tutto il mese di aprile 2023 la disponibilità delle proprie offerte, precisamente quattro.

Più precisamente le offerte sono denominate Iliad Voce a 4,99 euro al mese, Flash 120 a 7,99 euro al mese, Giga 150 a 9,99 euro al mese e Dati 300 a 13,99 euro al mese. Di seguito si riportano tutti i principali dettagli.

Iliad: il portafoglio di offerte prosegue per tutto aprile 2023

Iliad Voce è composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile fino in 4G e 4G+, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. Con questa offerta, l’operatore si rivolge principalmente a quei clienti a cui non interessa navigare in internet, ma solo effettuare chiamare e inviare SMS.

Continuiamo poi con la Flash 120 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati fino in 4G e 4G+, il tutto al prezzo di 7,99 euro al mese, attivabile fino al 27 aprile. Penultima offerta la Giga 150 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto al costo di 9,99 euro al mese.

Infine troviamo l’offerta Dati 300 con esclusivamente da 300 Giga di traffico dati fino in 4G e 4G+, con un prezzo pari a 13,99 euro al mese. Con questa offerta non è previsto alcun bundle di traffico voce ed SMS, ma attraverso il piano tariffario base incluso nella SIM, i clienti possono effettuare chiamate e inviare messaggi con un costo di 28 centesimi di euro al minuto e 28 centesimi di euro per ogni SMS. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.