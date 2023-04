L’operatore virtuale Optima Mobile negli scorsi giorni ha fissato la data di scadenza per la propria offerta denominata Super Mobile, che potrebbe essere comunque prorogata più avanti.

Al momento, sul sito ufficiale dell’operatore, la data di scadenza è fissata per il prossimo 1° maggio 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Optima Mobile: il 1° maggio scade l’offerta Super Mobile

In precedenza e fino a pochi giorni fa, questa offerta tariffaria non prevedeva alcuna scadenza, risultando disponibile fino a nuova comunicazione. Per promuovere l’offerta con questa nuova data di scadenza, il giorno 5 Aprile 2023, Optima Mobile ha pubblicato un video promozionale nei suoi canali social.

Vi ricordo che l’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 4,95 euro al mese. Con questa offerta, l’operatore si rivolge a tutti i nuovi clienti, sia a chi richiede un nuovo numero che a coloro che effettuano la portabilità, provenendo da un qualsiasi altro operatore.

In ogni caso, come indicato nei documenti di trasparenza tariffaria, il costo di attivazione è gratuito, mentre per l’acquisto della nuova SIM sono richiesti 19,90 euro, scontati tuttavia a 9,90 euro attivando l’offerta online. Di recente è stato reso disponibile anche il servizio di Ricarica Automatica, che consente di ricaricare automaticamente la propria SIM addebitando un importo pari a quello del costo mensile della propria offerta. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.