ho.Mobile è un relativamente piccolo operatore virtuale che non vuole assolutamente darsi per vinto, anzi vuole fare di tutto per avere la meglio sulle altre realtà del territorio, riuscendo così a mettere il bastone tra le ruote alle più quotate Vodafone e TIM.

La promozione di cui vi parliamo oggi può essere richiesta entro il 30 aprile 2023, solo ed esclusivamente dagli utenti che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, è una classica operator attack che troviamo anche altrove, richiedibile dal sito ufficiale con SIM e attivazione completamente gratuite (i costi iniziali sono solo legati alla prima ricarica).

ho.Mobile, nuova promozione da 180 giga

Con la promozione corrente gli utenti possono spendere solamente 7,99 euro al mese, un prezzo bassissimo, da versare direttamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile, non tramite conto corrente bancario o carta di credito. Il bundle proposto è assolutamente invidiabile, poiché il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su illimitati minuti e SMS, che potranno essere utilizzati liberamente verso chiunque, a cui aggiungere ben 180 giga di traffico dati.

Nel momento in cui parliamo di navigazione in rete con operatore virtuale, è bene ricordare che la velocità massima è limitata a circa 40Mbps in download, anche se vi trovaste nelle perfette condizioni di connessione. Volendo invece risparmiare 1 euro al mese, spendendo comunque 6,99 euro, gli stessi utenti potranno richiedere l’attivazione della variante da 130 giga (il resto è invariato).