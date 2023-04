Le università giapponesi stanno limitando l’uso da parte degli studenti del chatbot OpenAI ChatGPT. Anche in Italia ha avuto lo stesso destino.

La Sophia University di Tokyo ha vietato l’uso del chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti per scrivere compiti come saggi, relazioni e tesi. “L’uso di testi, codici sorgente, risultati di calcolo generati da ChatGPT e altri dati ottenuti con l’intelligenza artificiale non sono consentiti soprattutto nella stesura di testi importanti, rapporti, saggi e tesi, poiché non sono creati dallo studente stesso”, spiega l’università nelle nuove linee guida pubblicate di recente sul sito ufficiale.

“Saranno prese misure rigorose in conformità con le norme disciplinari dell’Università sulla cattiva condotta”. OpenAI ha rilasciato ChatGPT a novembre dello scorso anno e ha immediatamente guadagnato successo online. Gli esperti ne hanno elogiato la capacità di rispondere alle domande degli utenti con un output simile a quello umano. Il chatbot ha dimostrato la capacità di riassumere gli studi di ricerca e rispondere a domande logiche e ha anche affrontato esami di medicina ed economia cruciali.

ChatGPT bannata in Italia e altri Paesi europei, le ultime novità direttamente dal Giappone

Diversi esperti di intelligenza artificiale hanno anche avvertito che potrebbero esserci errori significativi che passano inosservati. Nelle aree in cui l’intelligenza artificiale non dispone di conoscenze sufficienti, gli esperti hanno segnalato che potrebbe fornire con sicurezza risposte errate che potrebbero fuorviare le persone, aggiungendo che il suo utilizzo potrebbe anche comportare una violazione del copyright. Holden Thorp, redattore a capo di riviste scientifiche, aveva avvertito all’inizio di quest’anno che il testo generato da “ChatGPT (o qualsiasi altro strumento di intelligenza artificiale) non può essere utilizzato, si rischia di assumere una “cattiva condotta scientifica”, spesso sulla scia del plagio.

L’Università di Tokyo ha anche pubblicato un nuovo documento sul suo sito Web interno con linee guida aggiornate sull’uso dei chatbot di intelligenza artificiale in cui si osserva che “i report devono essere creati dagli studenti stessi e non possono essere creati esclusivamente con l’aiuto dell’IA”. In una serie di istruzioni per gli insegnanti, la Tohoku University ha osservato che mentre “non è realistico” eliminare completamente l’uso di strumenti come ChatGPT, possono esserci grossi problemi per l’apprendimento degli studenti se usano strumenti simili per la compilazione di testi d’esame che possono portare a una “valutazione errata”.