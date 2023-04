Auto elettriche, potrebbe arrivare la tassa in base ai KM percorsi

In Italia le auto elettriche godono di numerosi vantaggi, ma c’è sempre la preoccupazione che tutto ciò potrebbe finire. Con l’introduzione di nuove tasse, si teme che i costi dell’energia possano diventare più alti rispetto a quelli del carburante come nel caso del Vermont negli Stati Uniti.

Le auto elettriche stanno diventando sempre più diffuse in Vermont, con la diffusione di colonnine di ricarica in tutto il territorio e incentivi fiscali federali fino a 7.500 dollari. Il governo dello Stato è preoccupato per le potenziali perdite di entrate, come ad esempio l’1 milione di dollari che nel 2023 potrebbero non essere riscossi a causa delle minori tasse sulla benzina. Soldi fondamentali per abbellire e mantenere in buone condizioni le strade.

I legislatori locali stanno prendendo in considerazione la possibilità di introdurre una nuova tassa sulle auto elettriche. Detta proposta (nota come H.479) prevede una tassa basata sui chilometri percorsi da ciascuna vettura elettrica, per compensare i fondi mancanti che normalmente verrebbero incassati con la vendita della benzina. Sostanzialmente, pagheresti secondo quanta strada fai e non in base a quanto carburante usi.

Potrebbe arrivare la tassa in base ai KM percorsi sulle auto elettriche

Non dobbiamo negarlo, per noi italiani questa è una situazione davvero spaventosa. Nel 2022 le bollette sono aumentate in modo schiacciante e solo da poco stanno tornando alla normalità. Le tariffe di ricarica pubblica tuttavia non sono scese e abbonamenti come quelli di Enel X probabilmente non lo faranno mai. A parte i prezzi, con sempre più EV in strada i litri di benzina e gasolio venduti saranno sempre meno, causando un dannoso calo nelle entrate dello Stato dovuto alle accise ed IVA incassate. Possiamo immaginare che nuove tasse verranno create per compensare questa perdita e colpire gli utenti elettrici.

Il Vermont ha appena introdotto una tassa sui veicoli elettrici, prevista per il 2025. Tuttavia, è importante sottolineare che gli utenti Plug-in potrebbero pagare le tasse sia per i chilometri percorsi che per i carburanti utilizzati. Nonostante questo, l’EPA prevede che ci sarà una maggioranza di vendite elettriche nell’arco di dodici anni negli Stati Uniti. Vedremo come affronteranno la questione anche altri paesi europei e americani.