OnePlus ha quest’oggi annunciato il lancio di un’offerta molto speciale per la presentazione di OnePlus Pad, approfittando della promozione Early Bird, ovvero la soluzione volta a premiare tutti coloro che sceglieranno di prenotare in anticipo il nuovo prodotto, con l’aggiunta di un adattatore SuperVooc 80W, ma anche la possibilità di aggiungere la tastiera magnetica di OnepPlus, la Stylo e la custodia Folio.

OnePlus Pad è il tablet che spinge l’azienda nel segmento di mercato, riuscendo a garantire un’esperienza fluida e rapida, grazie ad un design unico nel suo genere, e comunque tutte le specifiche tecniche di fascia alta che possono promettere all’utente prestazioni di alto livello. A tutto questo si aggiunge la connettività 5G, una batteria dalla durata elevata, e la classica personalizzazione di tutti gli OnePlus. I prezzi saranno annunciati a livello globale il 25 aprile 2023, mentre dal 28 aprile sarà possibile effettuare il pre-ordine.

OnePlus Pad, come acquistarlo in Early Bird

Gli utenti che, arrivati a questo punto almeno, volessero approfittare dell’offerta Early Bird, non devono fare altro che collegarsi al sito ufficiale OnePlus ed effettuare l’ordine. Nel momento in cui lo completeranno vedranno aggiungersi tutti gli accessori di cui vi abbiamo raccontato all’inizio dell’articolo, previo deposito di 99 euro come caparra di prenotazione (completamente rimborsabile).

Il 25 aprile, gli utenti che avranno correttamente seguito la procedura, riceveranno la notifica mediante la quale completare il pagamento entro e non oltre il 28 aprile, in modo da completare correttamente il pre-ordine, e poter mettere le mani sul nuovissimo tablet di casa OnePlus. I dettagli sono disponibili qui.