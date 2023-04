WhatsApp ha un sacco di funzionalità ed è estremamente utilizzato, l’app di proprietà di Facebook afferma di avere oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, il che è piuttosto sbalorditivo.

Quindi ecco alcuni suggerimenti e segreti che potresti non conoscere.

Invia la tua posizione a un contatto

WhatsApp ti consente di inviare foto e video ai contatti, oltre a condividere un contatto o un documento, ma puoi anche inviare la tua posizione. Questo è molto utile se stai incontrando un amico da qualche parte, specialmente se opti per Condividi la posizione dal vivo, che consente al tuo contatto di vedere la tua posizione in live per la durata che scegli in modo che possano rintracciarti.

Cerca in tutte le tue chat

Qualcuno potrebbe averti inviato il suo indirizzo o potresti ricordare di aver parlato di un programma specifico ma non vuoi scorrere tutti i tuoi messaggi per cercare di trovare quello che stai cercando. Nella parte superiore di tutte le chat su iOS c’è una barra di ricerca se tiri verso il basso. Su Android, c’è un’icona di ricerca.

Puoi digitare qualsiasi cosa, e tutte le chat con quella parola appariranno come messaggi specifici.

Cerca una chat specifica

Se vuoi cercare una chat specifica piuttosto che tutte le tue chat, anche questo è possibile. Forse hai avuto una conversazione su un luogo di incontro specifico o, ad esempio, ti hanno inviato il loro altro numero di contatto o il loro indirizzo.

iOS: Chat > Chat specifica > Tocca le informazioni di contatto in alto > Tocca il pulsante Cerca > Digita nella barra di ricerca che appare nella parte superiore di quella specifica chat.

Android: Chat > Chat specifica > Apri il menu in alto a destra > Cerca > Digita nella barra di ricerca che compare in cima a quella specifica chat.