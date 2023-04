ChatGPT è l’intelligenza artificiale di OpenAI, azienda tecnologica fondata da Elon Musk con l’obiettivo di integrare l’IA nella nostra vita quotidiana.

Avrete sicuramente parlare del famoso chatbot in grado di approcciarsi con l’uomo tramite un linguaggio umano. ChatGPT è infatti in grado di scrivere degli articoli, delle lettere, delle poesie e rispondere a qualsiasi domanda le venga posta proprio come se fosse una persona.

ChatGPT è quindi uno strumento estremamente utile che può aiutare a svolgere numerose azioni ed ottimizzare i tempi dei lavoratori e degli studenti.

Non tutti riescono ancora a sfruttare al meglio le potenzialità dell’incredibile strumento di OpenAI, e proprio per questo motivo oggi proporremo una serie di comandi e prompt utili per utilizzare al massimo ChatGPT.

ChatGPT: comandi utili per utilizzarla al meglio

I prompt non sono altro che dei comandi scritti che devono essere scritti in modo preciso e diretti se si vogliono ottenere delle risposte dettagliate e precise.

Non sempre risulta facile trovare il comando perfetto per ottenere delle risposte altrettanto perfette e cogliere subito l’essenza di ciò che ci serve. Per facilitarci il lavoro, alcuni siti web hanno diretto delle guide con i prompt migliori da utilizzare su ChatGPT. Andiamo a vedere quali sono le migliori: