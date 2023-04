MISTERO negli USA, negli anni 70 mucche morte senza organi e sangue

Durante gli anni 70 in Colorado avvenne una situazione ai limiti del paranormale. Migliaia di mucche trovate morte in circostanze misteriose, venivano trovati senza alcuni organi interni, occhi, orecchie e prosciugate dal sangue.

Alcune testimonianze parlano abbastanza chiaro in merito alla vicenda:

“Gli allevatori di tutto il paese hanno riportato risultati simili tra il loro bestiame mutilato“, questo è quanto recitava un rapporto in merito agli anni 70. “Orecchie, occhi, mammelle, ano e organi sessuali asportati o ‘carotati’ con ‘precisione chirurgica’. Le aree intorno agli animali mutilati erano spesso prive di impronte o tracce.”

Sono tante le persone del luogo che inoltre affermavano di aver notato strane luci aleggiare intorno alle zone in cui c’erano stati gli avvenimenti. Il tutto durante i giorni precedenti alle mutilazioni avvenute, con tante persone del posto che diedero inevitabilmente la colpa agli UFO. L’FBI insieme alle forze dell’ordine locali cerco di trovare una spiegazione a tutto questo e soprattutto il motivo per cui il tutto avveniva solo in Colorado, con oltre 200 eventi registrati solo nel 1975.

Mucche mutilate: la verità trovata da uno sceriffo

La verità in merito alla situazione, almeno secondo quanto riportato, venne appurata da uno sceriffo locale, il quale lascio di proposito la carcassa di una mucca in un campo. Dopo un po’ si rese conto che i colpevoli erano dei mosconi. In pratica gli insetti andavano a deporre le uova all’interno dei tessuti più molli, come nelle orecchie, nell’ano e negli occhi, con i vermi che fuori uscivano che andavano a divorare le parti in questione creando delle ferite che apparivano come veri e propri tagli chirurgici.

Ma allora perché mancava anche il sangue? Il tutto sarebbe da ricondurre al liquidò che si va ad accumulare sul fondo della carcassa in fase di decomposizione naturale.