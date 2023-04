Netflix, le nuove SERIE TV di aprile insieme a tanti film eccezionali

Questa volta saranno davvero tante le produzioni che potrete aspettarvi da Netflix a partire da questo mese di aprile. Già dai primi giorni sono arrivate tante novità, proprio come il pubblico si aspettava già da tempo.

Nella lista in basso potete notare innanzitutto le serie TV che sono arrivate dal primo giorno di questo mese, per poi ammirare anche gli altri titoli che seguiranno. Nella lista poi successiva, c’è anche l’elenco completo dei film che faranno il loro arrivo anche a mese inoltrato.

Serie TV

Heaven and Hell: Soul Exchange, dal 1 aprile

Invisible, dal 1 aprile

War Sailor: La serie, dal 2 aprile

Beef – Lo Scontro, dal 6 aprile

Sorellanza, dal 7 aprile

Transatlantic, dal 7 aprile

Il divorzista, dal 8 aprile settimanale

Una suocera tra i piedi, S2, dal 12 aprile

Florida Man, dal 13 aprile

Ossessione, dal 13 aprile

Queenmaker, dal 14 aprile

Pálpito, S2, dal 19 aprile

Il club dei cuori spezzati S1, dal 20 aprile

La diplomatica, dal 20 aprile

Toothpari, S1, dal 20 aprile

Benvenuti a Eden, S2, dal 21 aprile

La famiglia dei diamanti, S1, dal 21 aprile

El amor después del amor: Vita e musica di Fito Páez, S1, dal 26 aprile

Workin’ Moms S7, dal 26 aprile

L’estate in cui imparammo a volare, S2 Parte 2, dal 27 aprile

L’infermiera, Miniserie, dal 27 aprile

Sweet Tooth, S2, dal 27 aprile

Wave Makers – Tempeste politiche, dal 28 aprile

Film originali Netflix

I migliori giorni, dal 3 aprile

My Name Is Mo’Nique, dal 4 aprile

Aaahh Belinda, dal 7 aprile

Chupa, dal 7 aprile

Kings of Mulberry Street: L’amore vince su tutto, dal 7 aprile

Aaahh Belinda, dal 7 aprile

Hunger, dal 8 aprile

Nome in codice: Polonia, dal 12 aprile

The Last Kingdom – Sette Re devono morire, dal 14 aprile

Fenomenas indagini occulte, dal 14 aprile

Regine in fuga, dal 14 aprile

Weathering, dal 14 aprile

Power Rangers: Una volta e per sempre, dal 19 aprile

One more time, dal 21 aprile

La stretta del passato, dal 21 aprile

Bacio, Bacio, dal 26 aprile

Guida turistica per innamorarsi, dal 27 aprile

The Matchmaker, dal 27 aprile

AKA, dal 28 aprile