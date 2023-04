In questi ultimi giorni alcuni clienti del noto operatore telefonico WindTre stanno ricevendo una nuova comunicazione tramite apposito SMS. In particolare, l’operatore ha da poco comunicato l’imminente arrivo di nuovi aumenti per alcune offerte di rete mobile. Questi aumenti saranno introdotti a partire dal prossimo mese.

WindTre, a partire dal mese di maggio arriveranno nuovi aumenti

A partire dal mese di maggio 2023 alcuni clienti del noto operatore telefonico arancione vedranno aumentare il costo della propria offerta mobile. In particolare, in questi giorni l’operatore sta avvisando gli utenti coinvolti tramite una apposita comunicazione via SMS.

Nello specifico, sembra che queste rimodulazioni avranno un importo di 1,99 euro. All’aumento del prezzo del rinnovo mensile, però, ci sarà un conseguente aumento del traffico dati a disposizione degli utenti. Questi ultimi partiranno da 30 GB in più fino a giga senza limiti, in base all’offerta che gli utenti hanno attivato.

L’operatore telefonico ha giustificato così queste rimodulazioni: “WINDTRE investe di continuo nel miglioramento della propria Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce. Per questa ragione e per esigenze di mercato, alcune offerte saranno modificate”.

Gli utenti potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso senza costi di penalità o di disattivazione. Dovranno però farlo entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS inviato da WindTre. Ecco comunque qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore:

“Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal 18/4 i GIGA raddoppiano a 200 GIGA/mese e dal 1/6 il costo aumenta di 2 euro al mese. Oppure puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con 1GB/mese in piu’, per il disturbo e senza costi aggiuntivi, a partire dal 10/6. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 30/4. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito, negozi WINDTRE. Info: windtre.it/rtinfo2”.