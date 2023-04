Uno smartphone è probabilmente la fotocamera più comoda che puoi avere nel 2023. E’ un dispositivo che ormai hai sempre con te, sta in tasca e non richiede alcuna regolazione manuale prima di poter scattare .

Anche se possiedi una fotocamera migliore, probabilmente utilizzerai comunque il tuo smartphone per catturare momenti inaspettati. Pertanto, è una buona idea imparare come funziona la fotocamera del tuo telefono in modo da essere pronto quando vuoi scattarne una.

Messa a fuoco

Molti telefoni hanno fotocamere di base che utilizzano un sistema senza messa a fuoco (il che significa che praticamente tutto rimane sempre a fuoco). Tuttavia, sempre più telefoni stanno iniziando ad avere fotocamere di alta qualità che richiedono la messa a fuoco.

La maggior parte delle fotocamere utilizza un pulsante a due stadi per attivare la messa a fuoco automatica, e anche alcuni smartphone ne hanno. Per mettere a fuoco automaticamente la fotocamera, devi semplicemente premere a metà il pulsante. Altri telefoni, come l’iPhone, consentono di toccare un’area specifica dello schermo per mettere a fuoco la fotocamera. Quando lo fai, l’iPhone regolerà anche l’esposizione in modo che il punto focale della tua foto abbia sempre un bell’aspetto.

Zoom

Molti smartphone dispongono di uno zoom digitale che puoi utilizzare per catturare oggetti piccoli o distanti. Su iPhone, puoi visualizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom utilizzando un pizzico, mentre su Android puoi toccare i pulsanti più (+) e meno (-).

È importante tenere presente che si tratta di uno zoom digitale, di qualità inferiore rispetto a uno zoom ottico.

Scena

Le modalità scena sono un ottimo modo per scattare foto migliori in situazioni specifiche. Ad esempio, le modalità Paesaggio, Sport, Ritratto notturno e Primo piano/Macro sono personalizzate per situazioni diverse.

Alcuni smartphone consentono di selezionare le modalità scena. Ad esempio, molti telefoni Android ti consentono di toccare il lato destro dello schermo per accedere alle modalità scena (così come ad altre opzioni).

Altre caratteristiche

Alcuni smartphone hanno funzionalità aggiuntive che puoi utilizzare per scattare foto migliori. Eccone alcune: