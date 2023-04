Tra il suo vasto catalogo di offerte dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile, l’offerta Kena 5,99 100 GB Top BTL è una delle più convenienti l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. L’offerta ha infatti un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese eppure offre davvero tanto. Rimangono però soltanto pochi giorni per poterla attivare.

Kena 5,99 100 GB Top BTL, rimangono solo pochi giorni per poterla attivare

Tutti gli interessati a cambiare la propria offerta mobile avranno pochissimi altri giorni per attivare una delle offerte più interessanti di Kena Mobile. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Kena 5,99 100 GB Top BTL. Quest’ultima è stata disponibile per molto tempo, ma ora l’operatore virtuale ha comunicato ufficialmente la fine della sua disponibilità.

Come riportato in queste ore dai colleghi di Mondomobileweb.it, gli utenti avranno tempo fino al prossimo 20 aprile 2023 per attivare l’offerta in questione. Nello specifico, se attiveranno Kena 5,99 100 GB Top BTL, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati ad un costo davvero molto basso di soli 5,99 euro al mese.

Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 600 SMS verso tutti i numeri. Ricordiamo che, comunque, l’operatore sta continuando a proporre tante altre offerte interessanti. Tra queste, c’è ad esempio Kena 6,99 130 GB Star. Quest’ultima ha un costo di soli 6,99 euro al mese ed include comunque fino a 130 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri.