La piattaforma di WhatsApp continua ad aggiornarsi: la sua app presto avrà nuove e più intuitive funzionalità che miglioreranno ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Presto infatti verranno introdotti nuovi elementi visivi, impostazioni sulla privacy e altro ancora. Questi aggiornamenti hanno già iniziato a essere distribuiti agli utenti di tutto il mondo e saranno resi accessibili a tutti nelle prossime settimane. Inoltre, l’azienda sta lavorando a molte nuove features accessibili però solo ad alcuni beta tester.

Controlla chi vede gli stati

Per controllare chi vede può vedere il tuo stato ogni volta che lo aggiorni, potrai modificare le impostazioni sulla privacy per ogni stato. Inoltre, la funzione salverà la scelta del contatto appena effettuata e la imposterà come predefinita per i prossimi aggiornamenti.

Stato vocale

Con questa funzione, puoi registrare e pubblicare messaggi vocali fino a 30 secondi come aggiornamenti di stato di WhatsApp. Questi aggiornamenti dello stato vocale possono essere utili per gli utenti che preferiscono parlare piuttosto che digitare.

Reazioni

Le reazioni sono un modo rapido e semplice per reagire agli aggiornamenti di stato dei tuoi amici e contatti stretti. Quest’ultima funzionalità ti consente di rispondere rapidamente a qualsiasi stato semplicemente scorrendo verso l’alto e toccando una delle otto emoji. Tuttavia, puoi comunque rispondere a uno stato con SMS, messaggi vocali, adesivi e altri metodi.

Collega le anteprime sullo stato

In precedenza, ogni volta che pubblicavi un collegamento al tuo aggiornamento di stato di WhatsApp, mostrava solo il collegamento e non avevi idea di cosa contenesse il collegamento.

Tuttavia, con questa funzione sarai in grado di vedere un’anteprima visiva del contenuto del collegamento quando pubblichi un collegamento al tuo stato. Oltre a migliorare l’aspetto dei tuoi aggiornamenti, le anteprime visive aiutano i tuoi contatti a capire il link prima che facciano clic.