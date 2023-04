Siete alla ricerca di un nuovo smartphone? Non cercate oltre l’ultimo nato della linea OnePlus Nord, l’impressionante OnePlus Nord CE 3 Lite. Dotato di una serie di funzioni di prim’ordine, questo telefono è costruito per offrire prestazioni eccezionali ed efficienza energetica, perfette per tutte le attività preferite come lo streaming, i giochi e le chat.

OnePlus Nord CE 3 Lite: Design e Display

Una delle prime cose che noterete di questo telefono è il suo splendido display da 6,7 pollici, perfetto per tutte le vostre esigenze di streaming e di gioco. Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce un’esperienza fluida e reattiva. E la parte migliore? È anche adattivo, il che significa che regola la frequenza di aggiornamento in base all’utilizzo, contribuendo a preservare la durata della batteria.

Ma il dispositivo non è solo bello da vedere grazie al display: ha anche un design elegante e minimalista che farà sicuramente colpo. Con l’esterno e il retro lucidi, uno spessore di 8,3 mm e una protuberanza della fotocamera a bordo piatto che si fonde perfettamente con i contorni della cover posteriore, questo telefono è sia elegante che funzionale. E con due varianti di colore tra cui scegliere – Pastel Lime e Chromatic Gray – troverete sicuramente l’abbinamento perfetto per il vostro stile personale.

Fotocamera

Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo non delude. Con un grande sistema di fotocamera da 108MP e un pixel binning 9-in-1, è possibile aspettarsi foto più luminose, chiare e naturali. Inoltre, grazie alla stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione e allo zoom 3x lossless per una maggiore chiarezza e dettaglio, è possibile catturare anche i dettagli più intricati dell’ambiente circostante. Inoltre, grazie alla fotocamera da 2MP con funzione di depth-assist, le vostre foto avranno una nitidezza e una profondità di campo realistiche. E non dimenticate il software migliorato dello scattatore di selfie da 16MP, che consente di catturare con facilità splendidi ritratti.































Prestazioni

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 695, che offre una solida GPU e una maggiore efficienza energetica. Grazie al doppio supporto di rete in modalità 5G e al Wi-Fi 5, è possibile contare su una connettività veloce e fluida, perfetta per i giochi e lo streaming video. E con 8 GB di espansione virtuale della RAM, sarete in grado di eseguire il multitasking come un professionista, passando da un’app all’altra con estrema facilità.

Autonomia

Naturalmente, non possiamo dimenticare la batteria. Il dispositivo vanta un’enorme batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W, che consente di passare dallo 0% all’80% in soli 30 minuti. E con la ricarica SUPERVOOC Endurance Edition, la durata della batteria sarà prolungata fino a 4 anni di ricarica quotidiana, grazie alla tecnologia di ricarica intelligente e adattiva che si adatta alle vostre abitudini di ricarica e di sonno. Inoltre, grazie ai 12 sensori di temperatura integrati, il telefono rimarrà fresco anche durante le sessioni di gioco più intense.

OnePlus Nord CE 3 Lite: OS ed altre funzioni

Ma non è tutto: il dispositivo è ricco di funzioni aggiuntive che lo rendono un concorrente di primo piano nel mercato degli smartphone di fascia media. Con OxygenOS 11, basato su Android 11, avrete accesso a un’interfaccia pulita e intuitiva che aggiunge utili funzioni alla già valida esperienza Android. Inoltre, grazie al jack per cuffie da 3,5 mm e alle funzionalità NFC, non avrete problemi a collegare le vostre cuffie preferite o a effettuare pagamenti contactless.

OnePlus Nord CE 3 Lite: conclusioni

Infine, il dispositivo viene fornito con una serie di utili accessori nella confezione, tra cui un adattatore di alimentazione SUPERVOOC, un cavo Type-C, una custodia per il telefono, una protezione dello schermo preapplicata e un estrattore del vassoio SIM. Disponibile in due colori – Pastel Lime e Chromatic Gray – questo telefono ha tutto ciò che serve e anche di più. Se siete alla ricerca di uno smartphone completo che offra prestazioni e stile di alto livello, non cercate oltre questo smartphone.

Il telefono è proposto al prezzo di vendita consigliato di 329€, mentre le Buds sono proposte al prezzo di vendita consigliato di 69€.