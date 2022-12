Il periodo natalizio è un momento di regali e Google sembra essere dell’umore giusto per offrire alcuni regali ai suoi clienti. Questi regali si presentano sotto forma di una serie di nuove funzionalità Android. Google ha dichiarato oggi che sta celebrando le festività rilasciando una serie di nuove funzionalità per Google Foto, messaggistica, Google TV e altri servizi. C’è anche una funzione per portare le persone nell’atmosfera festosa.

Lo strumento di modifica arriverà in Google Foto in anteprima. Sembra che l’editor di collage riceverà alcuni nuovi design di stile distintivi da due nuovi artisti. Styles è stato lanciato dalla società a settembre se non l’hai ancora utilizzato. È una funzione orientata agli scrapbooker che aggiunge automaticamente arte visiva ai tuoi ricordi.

Google sta preparando il rilascio di nuove funzionalità

Google sta inoltre aiutando gli utenti Android ad esprimersi introducendo ulteriori combinazioni di adesivi. Emoji Kitchen ha aggiunto nuove emoji che possono essere utilizzate per creare nuovi adesivi con Gboard. Passando alle funzionalità dei contenuti, Google afferma che aumenterà l’accessibilità dei contenuti su Android aggiungendo una nuova modalità di lettura. Questa nuova modalità è progettata per aiutare i non vedenti, gli ipovedenti o i dislessici a comprendere cosa c’è sullo schermo. La funzione include scelte di visualizzazione configurabili come contrasto, tipo di carattere e dimensione, nonché uno strumento di sintesi vocale con controllo della velocità.

Google sta anche semplificando la ricerca di materiale e la sua trasmissione alla televisione. Secondo la società con sede a Mountain View, ha sviluppato un nuovo widget di ricerca nella schermata iniziale di YouTube che consentirà agli utenti di visualizzare i propri video, clip o abbonamenti con un solo tocco. Inoltre, Google afferma che la prossima settimana rilascerà una funzionalità che consentirà agli utenti di trasmettere direttamente da Google TV a una TV compatibile.

Il terzo gruppo di funzionalità si concentra sull’esecuzione di attività al volo. La prima funzionalità di questo tipo descritta da Google era una chiave automatica digitale, che avrebbe consentito ai clienti di bloccare, sbloccare o accendere un veicolo connesso utilizzando il proprio telefono. La funzionalità sembra consentire agli utenti di condividere la chiave digitale con amici e familiari sia su Pixel che su iPhone. Per coloro che possiedono altri telefoni, Google ha affermato che la funzionalità sarà presto disponibile su alcuni telefoni Android con Android 12 o versioni successive.

Gli ultimi miglioramenti del sistema operativo Wear includono nuovi riquadri, un aggiornamento a Google Keep e l’interazione dell’Assistente Google con l’app per la corsa Adidas. I nuovi riquadri sono progettati per rendere più semplice per gli utenti chiamare i propri contatti preferiti e osservare gli orari di alba e tramonto dai propri orologi Wear OS. Mentre l’aggiornamento di Google Keep migliora l’estetica delle note e delle cose da fare aggiungendo aggiornamenti visivi come immagini e colori di sfondo. L’integrazione di Google Assistant con l’app per la corsa Adidas consentirà agli utenti di entrare rapidamente in più di 30 diversi tipi di esercizi utilizzando istruzioni come “Ehi Google, inizia una corsa con Adidas Running“.

Questa notizia arriva solo pochi giorni dopo che l’azienda ha presentato una serie di nuovi strumenti di ricerca di Google.