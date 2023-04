Illusione Ottica veramente inspiegabile sta sconvolgendo tutto il web, infatti in questi giorni più volte abbiamo visto commentare un’immagine dalla difficilissima comprensione, o meglio uno scatto che lascia adito a tantissime interpretazioni.

A differenza di quanto siamo solitamente farvi vedere, e discutere assieme, in questo caso non si tratta di un enigma o di un indovinello, ma nemmeno di uno scatto creato da uno psicologo per spiegare il funzionamento della percezione umana. Bensì di uno scatto vero e proprio che inquadra un soggetto specifico, ma che tuttavia pochissimi riescono a comprendere sino in fondo. Per quale motivo?

Illusione ottica inspiegabile, ecco l’immagine

Le ipotesi su cosa effettivamente inquadri l’immagine sovrastante sono le più disparate, si va da una spiaggia in una tempesta notturna (molto realistica tra l’altro, poichè si possono individuare le possibili onde nella parte anteriore), sino ad arrivare alla portiera ammaccata di un’auto (con la parte inferiore a mostrare proprio il terreno). Quale sarà la risposta corretta?

Vi diamo ancora un secondo per pensarci, prima dello spoiler finale. Ebbene, si tratta a tutti gli effetti della fotografia della portiera ammaccata di una autovettura, in grado di creare uno stranissimo effetto, grazie alla collaborazione di due colorazioni antitetiche, nero e marrone, che all’occhio umano indiscutibilmente vanno a ricordare la spiaggia ed il mare di notte, con anche l’ammaccatura ondulata con tanto di riflessi bianchi, che richiama le onde frastagliate che vediamo sul bagnasciuga.