Da quando la settimana scorsa abbiamo festeggiato l’illusione ottica della donna e dell’uomo, siamo stati tutti rapiti da questo primo enigma visivo che ha conquistato anche voi appassionati di illusioni. Oggi, però, siamo sicuri che vi troverete di fronte a un’altra sfida complicata quanto interessante: l’illusione dell’orso polare e dei fantasmi!

Illusione Ottica: seguite i nostri consigli!

Per il nostro divertimento, torna il solito Jagran Josh, che ha fatto delle illusioni ottiche un vero e proprio punto di incontro sul web: in un modo o nell’altro infatti, tutti finiscono per imbattersi in un enigma visivo. Riuscirete ad aiutare l’orso polare a tornare a casa? Sembra che si sia perso durante una festa di Halloween, circondato da fantasmi e zucche.

Questa illusione è molto diversa da quelle condivise di recente, non ha nulla a che vedere con l’amata sfida del “BINGO” e nemmeno con le strane composizioni che ci aiuterebbero a decifrare lo spettro della nostra personalità. La prova di oggi è più complessa poiché l’orso e i fantasmi sono dello stesso colore! Quindi, vi diamo un utile suggerimento: l’orso ha un naso diverso rispetto ai cugini di Casper, ma le orecchie lo contraddistinguono in particolar modo dalla massa.

Allora? Siete riusciti a trovare il nostro caro amico orso polare? Ancora no? Allora vi regaliamo un ulteriore indizio! Il consiglio è di volgere lo sguardo verso sinistra, e più in particolare in basso: l’orsetto sarà l’unico ad avere un’espressione totalmente spaesata rispetto agli altri.

Se questa illusione ottica vi è piaciuta correte sul nostro sito: ne troverete decine dello stesso tipo!