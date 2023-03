Come accedere a ChatGPT dall'Italia superando il blocco con una VPN

Come molti sapranno, nella giornata di ieri il Garante per la Privacy ha deciso di bloccare immediatamente l’intelligenza artificiale ChatGPT, al fine di proteggere la sicurezza e la privacy degli utenti.

Tuttavia, non tutti condividono questa scelta e, in certi casi, potrebbe essere necessario utilizzare tali servizi per finalità lecite. In questo articolo, vi illustreremo come eludere il blocco ricorrendo a NordVPN, un servizio di Virtual Private Network (VPN) affidabile e sicuro.

Passo 1: Optare per NordVPN come provider VPN

NordVPN è uno dei servizi VPN più performanti sul mercato, vantando oltre 5.000 server dislocati in più di 60 nazioni. Garantisce una crittografia di tipo militare, una politica di zero log e opzioni avanzate come il kill switch e la protezione dalle perdite DNS. Per adoperare NordVPN, bisogna sottoscrivere un’offerta e registrarsi sul sito ufficiale tramite questo link —> https://go.nordvpn.net/

Passo 2: Installazione e configurazione di NordVPN

Dopo aver scelto un’offerta, scaricare ed installare l’app NordVPN sul dispositivo che si vuole impiegare per accedere a ChatGPT:

Collegarsi al sito di NordVPN e scaricare l’app per il sistema operativo del dispositivo (Windows, macOS, iOS, Android, Linux, ecc.). Seguire le istruzioni fornite per installare l’app. Avviare l’app NordVPN e accedere usando le credenziali dell’account.

Passo 3: Collegarsi a un server NordVPN

Una volta installata e configurata l’app NordVPN, ci si può connettere a un server VPN per superare il blocco geografico:

Avviare l’app NordVPN sul dispositivo, se non è già in esecuzione. Nell’interfaccia utente di NordVPN, optare per un paese al di fuori dell’Italia per connettersi a un server VPN. Si può utilizzare la mappa o l’elenco dei server per individuare la posizione ideale. NordVPN stabilirà una connessione sicura col server scelto e il traffico Internet sarà veicolato attraverso di esso, facendo apparire l’indirizzo IP come originario del paese del server VPN.

Passo 4: Accedere a ChatGPT

Ora che si è connessi a un server VPN, si dovrebbe poter accedere a ChatGPT senza ostacoli. Basta aprire il browser web e dirigere verso il sito o l’app che fornisce il servizio di chat basato su GPT. Poiché il traffico Internet viene veicolato tramite il server VPN, il blocco geografico posto dal Garante per la Privacy verrà eluso e il servizio sarà fruibile.

Si raccomanda sempre di utilizzare queste tecnologie in maniera responsabile e nel rispetto delle leggi sulla privacy e dei termini di servizio dei siti e delle app che si impiegano.

Nota: Questa guida è offerta soltanto per scopi informativi e non promuove attività illecite o violazioni delle leggi