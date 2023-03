A quanto pare il produttore cinese Meizu è tornato alla carica. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese una nuova serie di smartphone, ovvero i nuovi Meizu 20. Si tratta in particolare di ben tre dispositivi e tutti si caratterizzano per un design molto curato.

Meizu svela ufficialmente in Cina la nuova serie di smartphone Meizu 20

Si torna a parlare di Meizu. Dopo diverso tempo che non ne sentivamo parlare, l’azienda ha tolto i veli sulla sua nuova serie di smartphone. Come già accennato in apertura, la nuova serie si compone di ben tre dispositivi. Tutti e tre si caratterizzano per un design elegante, con i bordi della backcover squadrati e per delle diverse colorazioni innovative.

Tutti e tre vantano specifiche tecniche al top. Sotto al cofano è ad esempio presente il soc Snapdragon 8 Gen 2 con tagli di memoria con RAM LPDDR5X e storage interno UFS 4.0. Tutti e tre presentano sul fronte un ampio display con tecnologia OLED. Meizu 20, in particolare, dispone del refresh rate da 144Hz, mentre Meizu 20 Pro e Meizu 20 Infinity possono vantare la presenza della tecnologia LTPO. Tutti e tre gli smartphone dispongono poi di batterie molto capienti e con supporti a ricariche molto rapide.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone top di gamma di casa Meizu, per il momento, saranno distribuiti ufficialmente per il mercato cinese in svariate colorazioni (Pink, Yellow, Green, Black, White, Gold, Silver) secondo i seguenti prezzi: