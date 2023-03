Smartphone quasi gratis da MediaWorld per avere la meglio su Unieuro una volta per tutte, arrivano tantissimi sconti speciali con i prezzi più bassi che abbiate mai visto in Italia, e comunque la possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza territoriale.

I limiti antistanti alla campagna promozionale sono pressoché nulli, infatti tutti possono tranquillamente acquistare i prodotti dal divano di casa propria, data la piena disponibilità del volantino di casa MediaWorld anche online, ricevendo così la merce a domicilio senza alcun costo aggiuntivo (se non in alcune occasioni le spese di spedizione).

MediaWorld, le follie di una notte con tantissimi sconti speciali

Il risparmio da MediaWorld prosegue con una campagna promozionale di tutto rispetto, sono a disposizione tantissimi sconti che permettono di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, mettendo a disposizione anche la possibilità, ad esempio, di acquistare un Samsung Galaxy Z Flip4, al prezzo finale di soli 849 euro, oppure anche il Galaxy S23 Ultra 5G, best buy assoluto del 2023, disponibile all’acquisto a 1349 euro.

Le occasioni del volantino proseguono anche verso modelli leggermente più datati, basti pensare al Galaxy S22, oggi disponibile a 699 euro, oppure modelli che rientrano in fasce di prezzo più alla portata dei consumatori, quali possono essere Xiaomi 12, il cui prezzo finale si aggira attorno a 499 euro. Tutti questi sconti sono disponibili, come anticipato del resto, sia in negozio che online.