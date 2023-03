Truffa GRAVISSIMA agli utenti delle banche, scomparsi migliaia di euro

Una nuova truffa, tanti soldi scomparsi e le banche in veste di parte lesa insieme ai loro clienti. Purtroppo i tentativi di phishing stanno aumentando, come dimostra un nuovo messaggio che avrebbe fatto il giro d’Italia negli ultimi giorni.

Il messaggio di cui si parla sembra essere effettivamente una comunicazione da parte del proprio gruppo bancario. I termini usati però potrebbero essere la discriminante giusta per capire che si tratta solo di un inganno, visto che l’italiano utilizzato non sembra essere quello convenzionale di cui le banche si servono.

Truffa da migliaia di euro di ruba gli utenti dei propri risparmi, ecco cosa sta succedendo in Italia da diversi giorni

La truffa è finalizzata a farvi credere che ci sia qualcosa che non va nel vostro conto, come anch un pacco che non vi è stato ancora recapitato. State quindi molto attenti visto che questi escamotage stanno diventando sempre molto più frequenti. Questa volta il testo parla di un modo per risolvere i vostri debiti, quasi come a scrivervi fosse la vostra banca. Ecco il testo:

“Come uscire dai troppi debiti che non si riescono a pagare?

Esiste il modo per ridurre tutti i debiti che non si possono più pagare ed ottenere la cancellazione del debito, grazie ad una legge dello stato italiano che esiste dal 2012.

Sto parlando della Legge 3 del 2012 e le successive modifiche contenute nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, anche detta “Legge salva-suicidi”.

È il modo per dire addio alla paura dei creditori e dei pignoramenti

e tornare a vivere sereni.

VERIFICA SE PUOI RIDURRE IL TUO DEBITO

Siamo stati intervistati su“