Notebook HP con 220 euro di sconto vi attende in questi giorni direttamente su Amazon, avendo così la possibilità di mettere le mani su un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, ed ovviamente dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Notebook HP, le nuove offerte su Amazon sono da impazzire

Un nuovo notebook HP, più precisamente il modello 15s-eq3004sl, può essere acquistato dagli utenti su Amazon con uno sconto effettivo dei 220 euro rispetto al prezzo originario di listino. Tutti coloro che vi vorranno accedere senza pensieri, potranno versare 579 euro, rispetto ai 799 euro previsti originariamente (ACQUISTATELO QUI).

Il risparmio è importante, ma quanti effettivamente conoscono le potenzialità del modello indicato? scopriamo rapidamente la scheda tecnica nel dettaglio. Il prodotto in questione è caratterizzato da un processore AMD Ryzen 7 5825U, con 8GB di RAM DDR4, un SSD NVMe da 512GB, scheda grafica AMD Radeon integrata, display anti-riflesso da 15,6 pollici, un IPS LCD con risoluzione FullHD, una webcam con risoluzione HD ed il lettore per le schede SD sul lato. Il prodotto è realizzato quasi interamente in plastica, con finitura argentata nella parte bassa, ed un design che comunque segue l’andamento e le richieste previste per la stessa tipologia o fascia di prezzo.

Come al solito il notebook viene commercializzato con sistema operativo Windows 11, ed annessa garanzia legale della durata di 2 anni, con validità a partire dal giorno di ricezione del prodotto stesso.