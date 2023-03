Su Amazon sono arrivate le offerte di Primavera, una sorta di Prime Day primaverile con il quale l’azienda sta cercando di convincere un numero sempre maggiore di utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. Tra le varie offerte spicca chiaramente quella relativa al bellissimo Samsung Galaxy Watch5, best buy assoluto di questo 2023.

Samsung Galaxy Watch5, il prezzo è irrisorio

Uno degli smartwatch più richiesti di sempre, nonché il top di gamma Android per eccellenza, questo è il bellissimo Samsung Galaxy Watch5, finalmente disponibile ad un prezzo più che abbordabile per la maggior parte dei consumatori. La variante attualmente in vendita su Amazon è quella da 44 millimetri di diagonale (quindi la più grande per intenderci), ed è disponibile al prezzo finale di soli 249 euro (LINK ACQUISTO).

Il modello in questione incanta con prestazioni da top di gamma assoluto, è uno dei migliori, sia per quanto riguarda il form factor caratteristico, con materiali di qualità assoluta, tantissimi cinturini intercambiabili, ma anche per le prestazioni offerte. Ha un display AMOLED da 1,4 pollici decisamente performante (a conti fatti ha forse la risoluzione maggiore del mercato), tutte le specifiche e le funzionalità di base, per finire con il monitoraggio del sonno, la misurazione della temperatura cutanea, il microfono e l’altoparlante integrati, e tantissimo altro ancora, tutto questo al prezzo indicato per un periodo di tempo limitati.