Quando si parla di Quiet Quitting ci riferiamo ad una espressione usata per descrivere una persone che cerca di soddisfare solo i requisiti minimi del proprio lavoro e non dedicare più tempo, impegno o entusiasmo di quanto assolutamente necessario.

All’inizio degli anni 20, spinto in gran parte dai social media, questo fenomeno è emerso come una tendenza molto pubblicizzata negli Stati Uniti e altrove. Tuttavia, alcuni osservatori si sono chiesti quanto sia effettivamente comune e se si tratti addirittura di un fenomeno nuovo.

Il termine “Quiet Quitting ” si riferisce ai dipendenti che non si impegnano più nel loro lavoro di quanto sia assolutamente necessario. Un sondaggio Gallup del 2022 ha suggerito che almeno la metà della forza lavoro statunitense è composta da persone che ne soffrono.

In un articolo dell’Harvard Business Review del settembre 2022 volto a spiegare il fenomeno a dirigenti preoccupati, i professori Anthony C. Klotz e Mark C. Bolino hanno osservato: “Chi prova questo status continua ad adempiere alle proprie responsabilità primarie, ma è meno disposto a impegnarsi in attività pro-attive.”

Un assassino silenzioso

Secondo il Los Angeles Times, il primo uso noto di “Quiet Quitting ” è stato quello di Bryan Creely, un reclutatore aziendale con sede a Nashville diventato coach di carriera, che lo ha invocato in un video del 4 marzo 2022 pubblicato su TikTok e YouTube.

Wikipedia, invece, sostiene che abbia avuto origine anni prima, nelle osservazioni del 2009 di un uomo a cui si riferisce come “economista Mark Boldger“, un’attribuzione che sembra essersi diffusa in numerosi altri siti web.

Secondo un’indagine Gallup sui lavoratori di età pari o superiore a 18 anni condotta nel giugno 2022, coloro che ne soffrono costituiscono almeno il 50% della forza lavoro statunitense, probabilmente di più. La percentuale è particolarmente alta tra i lavoratori sotto i 35 anni, ha riferito Gallup.