Avete ricevuto un SMS da parte di un noto corriere che vi avvisa che il vostro pacco è stato consegnato ad un punto di consegna? Prima di cliccare su eventuali link all’interno del messaggio, leggete questo articolo! Potreste trovarvi di fronte ad una truffa bella e buona. Ecco come fare per riconoscerla e difendersi!

In questi giorni, diversi utenti stanno lamentando online la ricezione di uno strano messaggio SMS da parte del corriere GLS. Nell’SMS, un’avviso di avvenuta consegna del pacco ad un presunto centro di ritiro. Per scoprire come e dove ritirare il pacco, però, viene chiesto di fare qualcosa di molto strano. Scopriamo tutti i dettagli insieme.

Truffa SMS del pacco consegnato: come difendersi

Il messaggio SMS arriva solitamente da un corriere famoso, in questi giorni il nome sfruttato sembra essere GLS. Il testo riporta: “Ciao, il tuo pacco è stato consegnato il (data del giorno di ricezione dell’SMS) al punto di consegna. Vedi dove puoi ritirare il tuo pacco qui: (link truffa)“. Il link, se cliccato, riporta ad un sito fasullo che, per mostrare il luogo di ritiro del pacco, chiede di inserire i propri dati personali, anche quelli del proprio conto. Se si inseriscono i dati scatta la truffa. Le credenziali vengono rubate ed utilizzate per svuotare il conto in poco tempo! Stare attenti e non cadere nel tranello è fondamentale per non passare un brutto quarto d’ora.

GLS ha avvisato la sua clientela di stare molto attenti a raggiri di questo tipo. L’azienda, come lei stessa ha spiegato, contatta i propri clienti solamente tramite canali ufficiali e mai chiede pagamenti tramite SMS o e-mail. Se avete ricevuto un SMS o una e-mail che vi incita ad inserire i dati del conto corrente per ritirare un pacco siete di fronte ad un tentativo di truffa. In tal caso, il consiglio è quello di ignorare il messaggio o l’e-mail e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.