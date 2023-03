Continuano purtroppo per gli utenti a variare i prezzi di alcune offerte. Nello specifico, l’operatore telefonico TIM ha da poco confermato che a breve saranno introdotti nuovi aumenti. Questi ultimi sembra che riguarderanno per il momento alcune offerte di rete fissa. Gli aumenti in questione dovrebbero essere introdotti a partire dal prossimo mese di maggio 2023.

TIM, arriveranno molto presto nuovi aumenti su alcune offerte di rete fissa

A quanto pare alcuni utenti TIM vedranno aumentare molto presto il costo della propria offerta. Come già accennato in apertura, infatti, il noto operatore telefonico italiano introdurrà delle rimodulazioni su alcune sue offerte di rete fissa. Questi aumenti dovrebbero essere piuttosto consistenti, dato che l’aumento dovrebbe essere compreso tra 2,90 euro e 5 euro.

L’operatore ha già avvisato gli utenti che saranno coinvolti da queste rimodulazioni. In particolare, TIM ha effettuato apposita comunicazione nell’ultima fattura delle offerte di rete fissa di marzo 2023. Tra le offerte coinvolte da questi aumenti, sembra che saranno comprese TIM Super Premium, TIM Premium, Premium Base e Premium WiFi Special.

Tutti gli utenti coinvolti vedranno aumentare il costo della propria offerta di rete mobile a partire dal prossimo mese di maggio 2023. Come comunicato dall’operatore, questi aumenti sono dovuti “per esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato”.

Ricordiamo comunque che, oltre a questi aumenti, l’operatore TIM sta proponendo al momento diverse offerte di rete mobile. Tra queste, è ancora disponibile presso i negozi TIM autorizzati l’offerta TIM Wonder. Quest’ultima è attivabile da tutti gli utenti e rende disponibili ogni mese fino a 50 GB di traffico dati.