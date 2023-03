Gli utenti di Telegram nel corso di queste settimane possono contare su una serie di novità per la messaggistica istantanea. Gli iscritti alla piattaforma avranno a breve alcuni aggiornamenti previsti sia su dispositivi Android che su iPhone. L’obiettivo di Telegram è quello di concretizzare nel più breve tempo possibile uno storico sorpasso su WhatsApp.

Telegram, le ultime novità per il sorpasso a WhatsApp

Gli ultimi aggiornamenti messi in campo da Telegram hanno come punto cardine la tutela della privacy e la sicurezza degli utenti.

Tra le sperimentazioni in atto, ad esempio, vi è il lancio di un nuovo sistema legato alle notifiche. A differenza di quanto accade con altre piattaforme di messaggistica istantanea ed anche a differenza di quanto accade ancora oggi con WhatsApp, gli utenti che hanno un profilo con Telegram potranno personalizzare le loro notifiche relative alle chiamate ed all’arrivo dei messaggi con un suono privato. Gli iscritti a Telegram come suono per le notifiche potranno utilizzare liberamente qualsiasi file audio memorizzato sul proprio smartphone Android o iPhone.

Sempre in ottica di personalizzazione della chat, Telegram propone agli utenti libera scelta per l’eventuale stop alle notifiche. Per una chat di gruppo, così per una chat singola, gli utenti potranno scegliere di silenziare le notifiche in base al tempo necessario. Non saranno quindi più vincolanti le opzioni delle 8 ore o dei 2 giorni come previsto sino a qualche settimana fa.

Le suddette novità di Telegram sono già disponibili in questo 2023 sia per i possessori di smartphone Android di recente data sia per i possessori di iPhone.