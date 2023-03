Questi ultimi mesi sono stati davvero pieni di grosse novità in casa Netflix. Abbiamo ad esempio visto arrivare la quarta stagione della serie televisiva You con protagonista il pluriomicida Joe Goldberg ma non solo. La nota piattaforma di streaming ha anche raggiunto importanti traguardi. Il piano con pubblicità ha infatti riscosso un parere positivo negli USA, dove ha raggiunto 1 milione di utenti in poco tempo. Ora, però, è già arrivato il momento di pensare ai nuovi titoli in arrivo ad aprile 2023.

Netflix, una valanga di nuovi titoli in arrivo per il prossimo mese sulla piattaforma

Netflix continua a stupire e ad aggiornare il suo catalogo multimediale con tanti nuovi contenuti. A marzo sulla piattaforma sono già arrivate novità di rilievo, ma ora per il mese di aprile ci saranno altrettanti nuovi titoli, tra film, serie tv e documentari. Vediamo qui di seguito di quali si tratta.

Film in arrivo su Netflix ad aprile 2023

• After 2 – 1 aprile 2023

• Paw Patrol – 1 aprile 2023

• Il sacro male – 3 aprile 2023

• I migliori giorni – 3 aprile 2023

• Chupa – 7 aprile 2023

• Una notte da dottore – 11 aprile 2023

• The Last Kingdom – Sette Re devono morire – 14 aprile 2023

• Fenomenas indagini occulte – 14 aprile 2023

• Power Rangers: Una volta e per sempre – 19 aprile 2023

• Guida turistica per innamorarsi – 27 aprile 2023

Serie tv in arrivo su Netflix ad aprile 2023

• Heaven and Hell: Soul Exchange – 1 aprile 2023

• Invisible – 1° aprile 2023

• War Sailor – 2 aprile 2023

• War sailor: la serie, – 2 aprile 2023

• IRL – In Real Love – 6 aprile 2023

• Beef – Lo Scontro – 6 aprile 2023

• Transatlantic – 7 aprile 2023

• Ossessione – 13 aprile 2023

• Sweeth Tooth 2 – 27 aprile 2023

Documentari in arrivo su Netflix ad aprile 2023

• Lewis Capaldi – How I’m Feeling Now – 5 aprile 2023