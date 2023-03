ho Mobile ha deciso di non fermarsi e di continuare a stupire tutti i suoi nuovi clienti e soprattutto la concorrenza più che mai agguerrita. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di proporre un’altra importante novità. Per tutti i nuovi clienti che non richiederanno la portabilità del proprio numero, sarà infatti possibile attivare due nuove offerte a un costo molto basso e con tanti giga per navigare.

ho Mobile, nuove offerte low cost per tutti i nuovi clienti senza portabilità del numero

Soltanto qualche giorno fa l’operatore telefonico virtuale di Vodafone aveva reso disponibili alcune nuove offerte con un maggior quantitativo di traffico dati. Tuttavia, queste ultime sono disponibili soltanto per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Per tutti i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero, invece, ho Mobile ha deciso di proporre due novità.

Si tratta in particolare di due nuove offerte a basso costo e con tanto da offrire. La prima di queste è l’offerta ho 6.99 100 Giga. Ad un costo molto basso di 6,99 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

La seconda offerta proposta dall’operatore è poi ho. 8,99 150 Giga. In questo caso, i clienti che la attiveranno potranno utilizzare addirittura fino a 150 GB per navigare senza problemi in tutta tranquillità. L’offerta include poi sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, il costo per il rinnovo mensile è di 8,99 euro.