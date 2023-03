WhatsApp è un applicazione di messaggistica istantanea molto popolare nel mondo, tanto da contare un totale di circa 1 miliardo e mezzo di utenti attivi in tutti i Paesi in cui l’app è presente.

Uno dei principali punti di forza di WhatsApp è la sicurezza e la privacy che protegge gli utenti. Tutte le chat sono infatti protette dalla crittografia end-to-end e le conversazioni non vengono nemmeno salvate sul server di WhatsApp. Ciò permette soltanto al mittente e al destinatario dei messaggi di poter visualizzare i messaggi e i loro contenuti.

Ciò purtroppo non impedisce ai malintenzionati di cercare di spiare le conversazioni altrui oppure di cercare di truffare gli utenti ignari, per questo bisogna fare sempre particolare attenzione ai messaggi che si ricevono.

WhatsApp Web, attenzione a queste truffe

Negli ultimi giorni ci sono state diverse segnalazioni di messaggi sospetti e pericolosi che coinvolgono il sito online dell’app, WhatsApp Web.

Queste truffe sono sempre fra le più gettonate e prevedono l’invio di un SMS, in cui solitamente è presente un link, con lo scopo di ottenere delle informazioni personali e dati bancari. Il fine ultimo è ovviamente quello di estorcere del denaro.

In questa particolare truffa pare venga inviata un immagine con il seguente testo: “Ciao, non ti contatto da molto tempo. Non so se ti ricordi ancora di me, quindi ti ho inviato una mia foto. Mi Manchi molto. Come stai? Sono passato a un nuovo account Whatsapp e vorrei che tu aggiungessi il mio nuovo account Whatsapp. Possiamo connetterci meglio qui…..”.

Quest’immagine, accompagnata da un link, si riceve da un numero sconosciuto con prefisso indiano +91. Se si apre il link viene data la possibilità all’hacker di inviare un malware in grado di accedere a tutte le informazioni personali di WhatsApp.