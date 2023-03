Expert ricorda a tutti di essere indubbiamente una delle migliori realtà territoriali in Italia, per quanto riguarda la capacità di scontare la tecnologia, riuscendo nel contempo a raggiungere cifre inedite ed esclusive, che aiuteranno a spendere poco o niente.

I prodotti, di cui vi parleremo nell’articolo, possono essere acquistati nei negozi fisici in Italia, oppure anche sul sito ufficiale, il quale comunque risulta essere il mezzo ideale per accedervi senza spostarsi da casa, grazie anche alla consegna a domicilio, da considerarsi però a pagamento, ovvero da aggiungere alla cifra mostrata a schermo (almeno nella maggior parte dei casi).

Expert, il risparmio è unico nel volantino

Le nuove offerte che Expert ha deciso di attivare per tutti gli utenti in Italia, vi potrebbero far perdere letteralmente la testa, poiché rappresentano il miglior risparmio su cui fare affidamento, nel momento in cui si volesse, ad esempio, acquistare un top di gamma del calibro di Samsung Galaxy S22, il cui prezzo è finalmente sceso a soli 699 euro.

Naturalmente, sempre all’interno del medesimo volantino sono disponibili altri prodotti a prezzi scontatissimi, quali possono essere Honor Magic5 Lite, Redmi Note 11S, Oppo A96, Motorola Moto E13, TCL 40Se, Redmi 10C o Redmi 9A e Oppo A78, tutti in vendita a meno di 450 euro. Le occasioni di risparmio sono davvero interessanti, ricordando comunque che i prodotti elencati sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi ed anche no brand.