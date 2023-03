Netflix, se non sapete cosa guardare affidatevi ai nostri consigli e non ve ne pentirete

Scegliere tra le tantissime opzioni offerte dalla piattaforma di streaming può essere complicato, specialmente quando si cerca di accontentare tutti. Per questo vi offriamo alcuni suggerimenti utili per decidere quale serie o film guardare in streaming. Le nostre proposte Netflix includono il documentario sulla storia di Pornhub, Money Shot, la seconda stagione della serie fantasy Tenebre e Ossa, la nuova serie spagnola Sky High e il film con Edoardo Leo, Era Ora.

Netflix: le opzioni migliori per oggi

Money Shot

Tra i migliori documentari da guardare su Netflix c’è Money Shot, la storia di Pornhub. Questo racconta la storia di Pornhub, il più famoso distributore di contenuti per adulti al mondo, esplorando gli aspetti positivi e negativi di un’azienda che negli anni ha suscitato numerose polemiche.

Tenebre e Ossa 2

Se amate le serie fantasy e avete già visto la prima stagione, Tenebre e Ossa è la scelta perfetta. La nuova stagione racconta le avventure di Alina Starkov, la quale cerca di sconfiggere la Faglia d’Ombra e salvare Ravka dalla rovina, mentre il generale Kirigan torna per completare ciò che aveva iniziato.

Sky High

La nuova serie spagnola Sky High è un thriller d’azione che racconta la storia di Sole, una giovane vedova che si ritrova improvvisamente a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici. Decisa a costruirsi una vita, la protagonista troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino.

Era Ora

Infine, per gli appassionati di commedie romantiche, il film italiano Era Ora, con protagonista Edoardo Leo, racconta la storia di Dante, un uomo che si ritrova improvvisamente un anno avanti nel tempo e deve affrontare il futuro. Si tratta di un viaggio avanti e indietro tra presente e futuro per imparare a dare il giusto valore al tempo.