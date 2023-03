Le radiazioni vengono emesse anche dagli smartphone, i quali sono nelle nostre tasche e tra le nostre mani ogni giorno.

È stato allo stesso tempo confermato più volte che le radiazioni emesse dei telefoni non sono in grado di comportare l’arrivo di malattie. Proprio per questo motivo bisogna stare tranquilli, anche se istruirsi in merito potrebbe essere solo utile.

Smartphone e radiazioni, ecco una vecchia lista di dispositivi che ne emettono di più

Direttamente in basso gli utenti potranno avere un assaggio di alcuni degli smartphone che negli ultimi anni sono stati identificati come quelli in grado di emettere un maggior numero di radiazioni. Il quantitativo emesso è segnato dall’indice che trovate di fianco ad ogni nome, giusto per far capire come funziona. Ovviamente tali dati sono scritti direttamente sull’etichetta di ogni scatola, quella che contiene proprio il telefono che andrete ad acquistare.

Ricordiamo ancora una volta che questi valori non sono tali da poter compromettere la salute delle persone, situazione che accadrebbe nel momento in cui paradossalmente qualcuno dovesse decidere di legare con del nastro adesivo alla propria testa lo smartphone 24 ore su 24. Siccome una situazione del genere non è possibile, ricordiamo che non ci sono rischi, ma bisogna comunque tenere conto di tali dati.