Smartphone e radiazioni, come scegliere il modello più adatto

Se sei preoccupato per i possibili effetti delle radiazioni dei cellulari sulla tua salute, potresti voler considerare l’acquisto di uno smartphone a basse emissioni. Tuttavia, non è sempre facile capire quale modello scegliere. Le preoccupazioni riguardo alle radiazioni dei cellulari sono ancora oggetto di dibattito tra gli esperti, ma se vuoi essere cauto, la scelta di un dispositivo a basse emissioni può aiutare a ridurre il rischio.

Innanzitutto, è importante notare che molti esperti ritengono che le preoccupazioni sulle radiazioni dei cellulari siano esagerate. Tuttavia, se vuoi prendere precauzioni extra, ci sono alcune cose che puoi fare per ridurre il tuo rischio. Una di queste è scegliere uno smartphone a basse emissioni. Le emissioni di radiazioni dei cellulari sono misurate in SAR (Specific Absorption Rate), che indica la quantità di energia assorbita dal corpo umano quando viene esposto a onde radio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato il limite massimo di SAR a 2 w/kg per 10 g di tessuto, ma negli Stati Uniti è pari a 1,6.

Smartphone, come cercare il livello di SAR

La buona notizia è che molti produttori di telefoni forniscono già i dati sulle emissioni dei loro dispositivi. Quindi, se vuoi sapere quanto è alta la SAR di un determinato modello di telefono, puoi cercare online usando la query “SAR xxx”, sostituendo “xxx” con il numero del modello.

Se non vuoi fare questa ricerca da solo, puoi consultare alcune “classifiche ufficiali” pubblicate da organizzazioni come l’Agenzia Federale Tedesca per la Protezione dalle Radiazioni. Inoltre, ci sono alcuni modelli di telefoni cellulari che sono noti per le loro basse emissioni di radiazioni, come lo Zte Blade V10, il Samsung Galaxy Note 10+ e l’Apple iPhone 11.

In generale, se sei preoccupato per le radiazioni dei cellulari, scegliere uno smartphone a basse emissioni può aiutare a ridurre il rischio. Tuttavia, è importante notare che molte delle preoccupazioni sulle radiazioni dei cellulari sono ancora oggetto di dibattito tra gli esperti, e che i telefoni cellulari moderni sono generalmente considerati sicuri.