Da qualche mese a questa parte non si fa altro che parlare degli smartphone pieghevoli, e in particolar modo della nuova proposta Samsung Galaxy Z Flip 5. Di questa si diceva che il dispositivo avrebbe avuto un ampio schermo esterno, simile a quello dell’OPPO Find N2 Flip. Ora, un famoso leaker ha confermato il nuovo design dello Z Flip 5 e rivelato alcune novità sullo Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5: le caratteristiche dei nuovi pieghevoli

Ice Universe, con due tweet, ha chiarito alcune caratteristiche chiave dei due nuovi foldable Samsung, ovvero il Samsung Galaxy Z Fold 5 e il Samsung Galaxy Z Flip 5. In particolare, il leaker ha rivelato che entrambi i dispositivi avranno una protezione IPX8 contro l’acqua, grazie a un miglioramento nella cerniera interna.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Fold 5, sarà leggermente più sottile rispetto allo Z Fold 4, con uno spessore ridotto di 0,2 millimetri quando aperto. Il nuovo design della cerniera consentirà anche una riduzione significativa dello spessore del telefono quando chiuso, scendendo a circa 13 millimetri. Allo stesso tempo, il dispositivo peserà 254 grammi. Il design generale nel complesso rimarrà invariato: infatti, lo schermo esterno avrà ancora una dimensione di 6,2 pollici, come nel modello precedente.

Ci sarà invece un notevole cambiamento nella dimensione dello schermo esterno del Samsung Galaxy Z Flip 5, che sarà di 3,4 pollici, molto più grande degli attuali 2,1 pollici. In questo modo, il display posteriore occuperà gran parte della metà superiore del pannello esterno dello smartphone, proprio come nell’OPPO Find N2 Flip (che ha uno schermo da 3,26 pollici). Inoltre lo schermo interno avrà bordi sottili, mentre altre innovazioni saranno presenti sotto lo schermo dei due foldable Samsung, che adotteranno una “nuova tecnologia per il touchscreen“, di cui però non sappiamo ancora molti dettagli.