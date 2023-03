Negli ultimi giorni, una recensione su YouTube ha svelato le caratteristiche tecniche in anteprima del nuovo Samsung Galaxy F14 5G.

La recensione è autentica e approfondita, mostrando una panoramica completa delle specifiche tecniche, delle prestazioni e della fotocamera, oltre ad un unboxing completo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy F14 5G svelato da una recensione su YouTube

Fino ad ora abbiamo scoperto che il Galaxy F14 è dotato di un display PLS LCD da 6.6 pollici in formato FHD+ con notch e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Dispone di una fotocamera principale da 50 megapixel e di una macro da 2 megapixel. Sul lato anteriore, troviamo una fotocamera selfie da 13 megapixel. Samsung offrirà al F14 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Sullo smartphone è montato un processore Samsung Exynos 1330 a 5nm con 4 GB di memoria RAM. Infine la batteria è da 6.000 mAh con ricarica a 25W. Per il momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo ricevuto, ma tranquilli, al lancio non manca molto.

Il Galaxy F14 5G verrà infatti presentato domani, venerdì 24 marzo 2023 in India al prezzo di circa 170 euro. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire se e quando debutterà anche in Italia. Ovviamente vi terremo aggiornati a riguardo.