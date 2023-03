Kena Mobile distrugge Vodafone con la promo che supera i 200GB al mese

Un tempo si tendeva a cambiare gestore molto più di rado, ma oggi è diventata una pratica quotidiana. Diversi utenti sono capace di cambiare gestore anche più volte durante un solo anno, a causa magari di qualche incomprensione, aumento di prezzo o malfunzionamento. Come già detto però più volte tutto questo accade perché un altro provider riesce a fornire un’offerta più vantaggiosa, sia per quanto riguarda il prezzo di vendita, sia per quanto riguarda i contenuti disponibili all’interno della promozione stessa.

Tra i gestori più interessanti ci sono i virtuali tra questi ecco il nome di Kena Mobile a dominare senza problemi.

Kena Mobile ha tutto per battere la concorrenza: ecco la promo da 230GB in 4G+

A catturare l’attenzione degli utenti ultimamente sono state le offerte di uno dei più grandi gestori virtuali, forse il più importante in Italia. Chiaramente il discorso riguarda molto da vicino una realtà come TIM, visto che Kena pende proprio dalla rete del celebre gestore.

Molti degli utenti del famoso gestore sono stati infatti rubati da tanti altri provider, i quali però oggi dovranno mettersi l’anima in pace. Sono infatti arrivate delle proposte inedite, le quali potranno portare più persone a decidere di tornare sui propri passi. Nasce ufficialmente la nuova linea di offerte di Kena, la quale da qualche mese a questa parte sta dimostrando di poter battere in maniera netta la concorrenza.

La proposta di Kena Mobile oggi è di 1000 SMS verso tutti con minuti senza limiti per chiamare qualsiasi gestore. Inoltre ci sono addirittura 230 giga per navigare in Internet usando la rete in 4G+, la quale arriva ad un massimo di 60 Mbps in download. Il prezzo, proprio come durante il mese scorso, resta sempre lo stesso: gli utenti che la desiderano potranno pagare solo 9,99 € al mese. Ora la scelta sta a voi, con la Promo che è disponibile sul sito ufficiale.