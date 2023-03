Illusione Ottica, questa immagine ti farà girare la testa

Mentre la settimana volge al termine, siamo consapevoli che molti di voi vorrebbero concluderla così come è iniziata: con un’illusione ottica. Per il piacere degli appassionati, torniamo alle sfide visive tradizionali, con abbastanza spirali da far girare la testa. Siete pronti a sfidarvi con l’illusione di oggi?

Illusione Ottica: riuscite a leggere la frase in inglese?

Nell’ultima occasione, avete apprezzato molto l’illusione dell’orso e dei fantasmi, ma è nostra intenzione proporvi sfide sempre diverse. Come molti di voi sanno, ci sono numerosi tipi di enigmi ottici e questa è sicuramente tra le più popolari, grazie alla sua semplicità: un messaggio in inglese è nascosto all’interno di questi vortici verdi e neri, e il vostro compito è trovarlo!

Nel risolvere questo tipo di enigmi, la tecnica utilizzata è fondamentale: un esperto potrebbe già stare ruotando lo schermo o inclinandolo ripetutamente, mentre qualcun altro potrebbe muovere la testa avanti e indietro; insomma, fateci sapere nei commenti come siete riusciti a scoprire il messaggio nascosto.

Se state leggendo questo, è evidente che desiderate un suggerimento e, come sempre, non tarderemo a fornirvelo. Abbiamo notato che, maneggiando l’immagine, più è piccola, più il messaggio è chiaro; quindi, è logico pensare che allontanandovi dallo schermo (o riducendo le dimensioni dell’immagine) dovreste essere in grado di vedere le due parole senza troppa fatica.

In sintesi, abbiamo introdotto un’illusione ottica tradizionale con spirali verdi e neri che nascondono un messaggio in inglese. La risoluzione di questo enigma richiede una tecnica appropriata, che può variare tra capovolgere lo schermo, inclinarlo o muovere la testa. Un suggerimento offerto è che allontanarsi dallo schermo o ridurre le dimensioni dell’immagine può rendere il messaggio più chiaro. Se vi è piaciuta questa sfida, potete provare anche l’enigma dell’uomo nascosto per testare ulteriormente la vostra percezione visiva.