Acer ha annunciato oggi ebii, una e-bike monomotore guidata dall’intelligenza artificiale. L’assistente ebiiAssist si adatta automaticamente alle condizioni del percorso, alla potenza della pedalata e alle preferenze del ciclista per garantire un viaggio più fluido. La sua batteria a lunga durata, le funzioni di sicurezza intelligenti e il design leggero e minimalista consentono agli utenti di spostarsi facilmente per le strade della città con stile e comfort, lasciando una minore impronta di carbonio.

“Il nuovissimo Acer ebii mantiene il nostro impegno per la sostenibilità attraverso la tecnologia e un design creativo, ulteriormente spinto dal desiderio di migliorare la mobilità e le esperienze degli utenti“, ha affermato Jerry Kao, Co-COO, Acer Inc. “Poiché i pendolari urbani cercano soluzioni convenienti , sicure e più ecologiche, l’assistenza AI di Acer ebii e le innovative funzionalità di sicurezza consentono loro di andare oltre, più velocemente.”

L’Acer ebii si distingue per la sua caratteristica architettura modulare che integra il pacco batteria e la CPU in una soluzione compatta e intelligente. Il suo design innovativo consente una facile ricarica e trasporto della batteria, una semplice manutenzione e un’aggiornabilità senza troppi problemi.

Una bici senza precedenti

Il set di ruote ha un robusto design a forcella unilaterale e un motore da 250/350 W ad alta efficienza con bus CAN da 48 V e prestazioni di coppia di 40 Nm, che consente una guida assistita fino a 25 chilometri all’ora e può essere configurato come mozzo anteriore, centrale o posteriore in base alle esigenze del ciclista.

La funzione ebiiAssist della bicicletta basata sull’intelligenza artificiale si adatta alla potenza di pedalata del ciclista, alle condizioni di guida e al livello di assistenza preferito, adattandosi in modo intelligente nel tempo per un’esperienza più personalizzata. Durante le corse, il controller sfrutta la sua tecnologia AI per regolare automaticamente la potenza del motore per fornire una guida senza sforzo in base alla pedalata degli utenti e all’ambiente del percorso.

L’intelligenza artificiale di ebii sfrutta anche i big data e raccoglie le informazioni degli utenti tramite l’app complementare ebiiGO.