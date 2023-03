Le novità che verranno introdotte da WhatsApp stanno attirando l’attenzione non solo degli esperti, ma anche dei singoli utenti. Recentemente, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica più popolare hanno annunciato alcuni progetti molto interessanti per il futuro della chat.

WhatsApp, le funzioni che arriveranno presto in chat

In questa sua fase storica, WhatsApp sta lavorando su tre nuove funzionalità che garantiranno soluzioni più efficienti per la privacy e la riservatezza degli utenti. Le novità in questione saranno disponibili sia su Android che su iPhone.

Tra le principali novità di WhatsApp vi è, ad esempio, il progetto per l’estensione dei tempi utili alla cancellazione unilaterale di un messaggio. Rispetto allo scenario attuale, a breve gli utenti avranno sino ad un massimo di due giorni per eliminare un testo già spedito al destinatario ed ancora senza lettura di quest’ultimo. La cancellazione sarà possibile sia per le conversazioni singole che per le conversazioni di gruppo.

Inoltre, per garantire una maggiore tutela della riservatezza, WhatsApp sta sviluppando una funzionalità che consentirà agli utenti di uscire da un gruppo in modo del tutto anonimo, senza lasciare alcuna notifica di abbandono della conversazione. Questo upgrade risponde ad una richiesta a lungo formulata dagli utenti nei confronti degli sviluppatori della chat.

La terza e conclusiva novità riguarderà la privacy legata all’ultimo accesso. A differenza di quanto avviene attualmente sulla piattaforma, a breve gli utenti di WhatsApp potranno selezionare a quali contatti mostrare l’ultimo accesso sulla piattaforma, senza tuttavia cancellare definitivamente e in modo generale l’informazione per tutti i contatti della rubrica.