Le IPTV sono purtroppo ancora al centro delle discussioni visto che in Italia ci sono ancora tantissime utenti che se ne servono per avere a disposizione i canali della pay TV in maniera quasi gratuita ogni mese.

Quella che è una vera e propria piaga che sta portando tantissime perdite ai colossi del mercato della TV a pagamento, potrebbe però ben presto dover tirare i remi in barca, a causa di nuove leggi in arrivo. Alla luce dei dati raccolti che parlano di 1,7 miliardi di euro di fatturato perso in tutti i settori economici in Italia per via della pirateria digitare, si sta pensando a qualcosa di nuovo che potrebbe diventare legge da un momento all’altro. C’è infatti una nuova normativa che è stata presentata come proposta di legge lo scorso 20 marzo, la quale concede anche nuovi poteri all’Agcom. Il noto ente potrà intervenire di urgenza per andare ad ordinare ai prestatori di servizi comprendendo anche i prestatori di accesso alla rete, di disattivare ogni accesso a qualsiasi contenuto illecito.

IPTV: ora potrebbe essere davvero finita, ecco la nuova proposta di legge

I contenuti IPTV potrebbero ben presto a vedere la loro fine per le motivazioni che sono state spiegate qualche riga più in alto. Oltre coloro che saranno beccati rischiano delle sanzioni amministrative e penali. Le multe da pagare saranno davvero alte visto che il loro valore è compreso tra 10.329 € 258.228 €.

In poche parole, tra non molto, chi utilizza la pirateria ci penserà più di una volta visto che potrebbe ritrovarsi non solo a finire in galera per un periodo previsto da sei mesi ad un massimo di tre anni, ma anche a pagare delle multe con cifre impressionanti.