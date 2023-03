Le truffe alle banche sono purtroppo all’ordine del giorno, a causa della diffusione dei pagamenti elettronici, e l’adozione da parte degli istituti di credito di meccanismi sempre più automatizzati, sono tantissimi i malviventi che periodicamente cercano di rubare tutti i risparmi dei singoli consumatori.

Il fenomeno è molto più ampio di quanto potreste mai immaginare, e per questo motivo è sempre necessario prestare la massima attenzione, nel momento in cui vi affidate ad un computer, ad uno smartphone o similari. Tutto ruota attorno al solito phishing, di cui vi abbiamo parlato allo sfinimento in passato, ma che purtroppo quotidianamente miete molte più vittime di quanto vorremmo ammettere.

Truffe alle banche, come funziona il fenomeno

Le truffe alle banche partono con un semplice messaggio di testo, o di posta elettronica, in cui il malvivente finge di essere l’istituto di credito di riferimento, all’interno del quale chiede al consumatore di premere un link, per collegarsi al proprio profilo. Le motivazioni sono indubbiamente le più disparate, si parte dalla semplice necessità di gestire gli accessi, alla verifica di addebiti segreti, oppure a fittizie problematiche.

Coloro che seguiranno le indicazioni a schermo, si troveranno catapultati in un sito che a prima vista apparirà identico, come anche il messaggio nel quale il malvivente si è finto la banca, ma che in realtà risulta essere gestito direttamente dai truffatori, i quali copieranno tutte le informazioni di accesso nel momento in cui verranno effettivamente inserite, avendo così libero accesso al conto corrente.