Banche, hacker in agguato: il rischio di truffe online ora è altissimo

I rischi legati alle principali banche italiane continuano ad essere numerosi, specie se declinati alle azioni dei cybercriminali in rete. Anche nel corso di questa prima parte dell’anno, le denunce presso le autorità competenti dei correntisti sono aumentate in maniera esponenziale.

Banche, anche nel 2023 proseguono le truffe online

I tentativi di raggiro hanno oramai uno schema comune e ben consolidato da parte degli hacker. I malintenzionati della rete, attraverso comunicazioni ad hoc condivisi con gruppi e catene di chat, propongono ai correntisti delle banche sorte di accrediti immediati sui conti.

Il valore dei possibili accrediti su conti, su carta di debito o carta di credito, talvolta superano il limite dei 1000 euro. Per ottenere il bonifico, gli utenti vengono invitati a cliccare su link in allegato alle comunicazioni mail o SMS. Proprio i link rappresentano un pericolo da evitare ad ogni costo per la propria sicurezza online.

I clienti delle banche italiane che cliccano su questi link si accorgono ben presto della promessa fasulla degli accrediti. Al tempo stesso, però, questi link si trasformano in un vero e proprio cavallo di Troia. In pochi secondi, infatti, i malintenzionati avranno modo di ottenere il pieno possesso delle informazioni riservate delle vittime. Il rischio, con la condivisione dei dati, è quello legato ai furti d’identità e alla creazione di profili fake sul web.

Massima allerta, però, anche per i risparmi. Con la condivisione delle credenziali utili per l’home banking, gli hacker avrebbero gioco semplice nel rubare anche considerevoli cifre di denaro dai rispettivi conti correnti.