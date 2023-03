Oppo Find X6, spuntano i primissimi indizi sulla scheda tecnica

Dopo aver mancato la scadenza per un lancio in Cina a febbraio, l’OPPO Find X6 Pro sembra essere sempre più vicino alla via d’uscita (o almeno così dicono i rumor). Con il dispositivo praticamente pronto per essere venduto, emergono ora i primi render di alta qualità del nuovo modello.

OPPO Find X6: tutti i dettagli sul nuovo modello in arrivo

Le immagini sono state condivise dal noto leaker EvLeaks su Twitter, specializzato in smartphone Android cinesi. Egli ha mostrato che sia l’OPPO Find X6 che il Find X6 Pro avranno tre varianti: per il modello “Pro“, ci saranno versioni verde (simile a quella di OnePlus 10 dell’anno precedente), nero e beige; per la versione “base“, al beige verrà sostituito da una variante con metà chassis bianco e metà in pelle sintetica.

EvLeaks ha anche confermato alcune specifiche tecniche dell’OPPO Find X6 Pro. Lo smartphone sarà dotato di un eccellente sistema di triple-camera Hasselblad (come OnePlus 10 e OnePlus 11), con un sensore principale Sony IMX989 da 50 MP, un ultra-grandangolo Sony IMX890 da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 6x. La selfie-camera sarà da 32 MP e supporterà la NPU MariSilicon X di OPPO e il fine tuning di Hasselblad.

Per quanto riguarda i processori, i due Find X6 avranno un MediaTek Dimensity 9200 (per il modello base) o uno Snapdragon 8 Gen2 (per la variante Pro). Entrambi supporteranno un display da 6,74″ con risoluzione di 2.772 x 1.240 pixel e refresh rate variabile tra 40 Hz e 120 Hz. Il modello Pro avrà una luminosità massima di 2.500 nit, superando smartphone come iPhone 14 Pro Max.

Infine i due dispositivi saranno dotati di una batteria da 4.800 mAh, supporteranno la ricarica SuperVOOC a 80 W di OPPO, saranno compatibili con Android 13 e Wi-Fi 7 fin dal lancio e avranno protezione IP54 contro l’acqua.