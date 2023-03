Gli aggiornamenti che riguardano WhatsApp continuano ad attirare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Da qualche settimana a questa parte si parla molto delle prossime novità che andranno ad incrementare i servizi già disponibili per la piattaforma di messaggistica istantanea. Tra queste novità vi sono anche i messaggi che scompaiono.

WhatsApp cambia le norme per la privacy con i messaggi fantasma

Come anticipato dai leaker di WABetaInfo, tra poco gli utenti di WhatsApp avranno a disposizione i cosiddetti “messaggio a tempo”, messaggi che saranno eliminati automaticamente dopo un lasso di tempo determinato, a scelta dell’utente. Vicino al tasto per l’invio classico, gli utenti avranno anche un tasto apposito per la condivisione di foto o messaggi che non andranno ad incrementare la cronologia della chat.

Tale upgrade, speculare ad una serie di tool di altre piattaforme come Instagram Direct, ha il chiaro obiettivo di rendere la chat molto più sicura per gli utenti e di garantire loro maggiore riservatezza.

Per il futuro prossimo uno degli obiettivi di WhatsApp è quello di rendere il servizio di messaggistica sempre più riservato per gli utenti. Al fine di tutelare la privacy del pubblico, a breve non saranno più possibili gli screenshot alle conversazioni, con la conseguente eliminazione della possibilità di condividere le chat con eventuali sconosciuti.

I leaker già hanno dato notizie circa la sperimentazione in fase beta di queste novità. In base a quelli che saranno i tempi per il roll out, WhatsApp rilascerà aggiornamenti a riguardo sia per gli iPhone che per i device Android.