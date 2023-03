e app malware, o applicazioni malware, sono programmi malevoli che possono essere installati su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Queste applicazioni sono progettate per eseguire attività dannose, come rubare informazioni personali o finanziarie dell’utente, monitorare le attività dell’utente senza il suo consenso, infettare il dispositivo con virus o altri tipi di malware, o prendere il controllo del dispositivo per scopi malevoli.

Le app malware possono essere distribuite in vari modi, come attraverso siti web non sicuri, email di phishing, messaggi di testo o applicazioni di terze parti. Spesso queste applicazioni si presentano come programmi legittimi o utili, ma in realtà sono state progettate per eseguire attività dannose nascoste.

Gli utenti possono proteggersi dalle app malware prendendo alcune precauzioni. In primo luogo, dovrebbero scaricare applicazioni solo da fonti affidabili, come il Google Play Store o l’App Store di Apple. In secondo luogo, dovrebbero leggere attentamente le autorizzazioni richieste dalle applicazioni prima di installarle, per evitare di concedere accesso a informazioni o funzionalità non necessarie. Inoltre, gli utenti dovrebbero installare software di sicurezza sui loro dispositivi mobili e mantenerlo aggiornato per proteggere il dispositivo da eventuali minacce.