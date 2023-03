Eurospin è assolutamente in vena di regali e decide quindi di mettere a disposizione degli utenti una campagna promozionale unica nel proprio genere, arricchita da prezzi convenienti e dalla possibilità comunque di accedere ai prodotti migliori del periodo.

Il risparmio posto in essere per i consumatori nazionali è assolutamente lodevole, tutti hanno indubbiamente la possibilità di accedere agli sconti, basterà recarsi personalmente in un qualsiasi negozio ed il gioco è pressoché fatto, il tutto a prescindere dall’appartenenza territoriale o regionale in Italia.

Eurospin, regali a non finire con questo splendido volantino

La spesa intelligente di Eurospin è sempre ricchissima di sconti speciali che tutti gli utenti devono sapere cogliere al volo, nell’ottica di riuscire sempre a risparmiare al massimo. La campagna promozionale odierna è disponibile solo fino al 26 marzo, con molti sconti attivi dal 16 marzo (controllate il volantino), a partire ad esempio dallo smartwatch multifunzione, con display LED touchscreen a colori, da 17,99 euro.

Le altre promozioni vanno più che altro a riguardare prodotti pensati per il benessere o la casa in generale, ecco quindi che incrociamo un asciugacapelli professionale da viaggio a 22,99 euro, la piastra per capelli a 16,99 euro, la spazzola elettrica a 39,99 euro, il ferro da stiro verticale a soli 27,99 euro, il ferro da stiro a serbatoio a 64,99 euro, oppure anche la scopa elettrica 2in1 da 59 euro. Tutti questi sconti sono da considerarsi attivi e disponibili sono da Eurospin per un periodo di tempo limitato.