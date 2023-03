WindTre: da domani cambia il costo di attivazione di alcune offerte

A partire da domani, lunedì 20 marzo 2023, aumenterà il costo di attivazione di alcune offerte proposte dall’operatore WindTre. In particolare aumenta il contributo una tantum previsto per le offerte con addebito cu credito residuo e l’anticipo delle rate per quelle Easy Pay.

Le offerte mobile del portafoglio voce e internet dell’operatore arancione che da domani subiranno la modifica dei costi di attivazione saranno le Di Più Lite e Di Più Full 5G, la gamma Young, la gamma Junior, Silver 60, Di Più Family 5G, Voce e Voce Full, Protect 5G, Protect Junior+ 5G, Protect 5G Reload exChange, Di Più Full 5G Reload exChange, Unlimited 5G con Super Fibra e Family 5G con Super Fibra.

WindTre: aumenta il costo di attivazione di alcune offerte

Tutte le offerte precedentemente citate subiranno una variazione dei costi di attivazione sia per le versioni su credito residuo che per quelle con metodo di pagamento Easy Pay. Inoltre, sempre da domani, aumenterà anche il costo di attivazione della nuova rateizzazione richiesto quando si acquista uno smartphone a rate con WindTre.

Attualmente, le offerte standard con addebito su metodo di pagamento Easy Pay prevedono un costo di attivazione complessivo di 49,99 euro, ma il cliente può scegliere in fase di attivazione di pagare un anticipo di 6,99 euro e il resto in 24 rate mensili da 1,80 euro ciascuna, incluse nel costo mensile finale dell’offerta secondo la modalità prevista dal 6 Dicembre 2021.

Tuttavia, cambierà la quota iniziale che il nuovo cliente può scegliere di pagare al momento della sottoscrizione dell’offerta, che sarà pari a 9,99 euro, mentre la restate parte sarà rateizzata in 24 rate mensili di 1,67 euro. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, continuerà ad essere addebitata la restante parte del costo di attivazione per i soli mesi di mancata permanenza, a rate o in unica soluzione, secondo la scelta effettuata dal cliente.