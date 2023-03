WhatsApp, in arrivo degli aggiornamenti da non perdere

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo, che conta ogni mese circa 2 miliardi di utenti attivi. La sua notorietà è dovuta principalmente alle tante azioni che possono essere svolte tramite l’app di Meta, come fare chiamate e videochiamate, inviare media e postare degli stati.

Per mantenere il suo primato, soprattutto in confronto alla rivale diretta Telegram, WhatsApp è in continuo aggiornamento per migliorare l’esperienza degli utenti.

Recentemente infatti sono state implementate interessanti novità come la creazione e le personalizzazione degli avatar oppure la possibilità di postare delle note audio di massimo 30 secondi sullo stato.

Gli aggiornamenti non finiscono qui ma anzi il 2023 vedrà una serie di nuove funzioni da non perdere.

WhatsApp, su iPhone la possibilità di copiare il testo delle immagini

iOS 16 ha introdotto la possibilità di copiare il testo delle immagini sugli iPhone. Basta cliccare sul testo presente su una foto o un documento e uscirà la voce ‘Copia’, ‘Seleziona tutto’ o ‘Traduci’. In questo modo è estremamente semplice copiare le frasi di una fotografia senza doverle trascrivere.

Ebbene, con la versione versione 23.5.77 di WhatsApp, questa utile funzione sbarca anche sull’app verde, permettendo di copiare le frasi di immagini inviate e ricevute tramite WhatsApp.

WhatsApp, le novità sui sondaggi

La possibilità di creare dei sondaggi è una recente novità di WhatsApp che è stata subito molto apprezzata dagli utenti. E proprio su questa funzione che verterà il prossimo aggiornamento dell’app, infatti verrà data la possibilità di creare anche dei sondaggi a risposta singola. Sarà l’ideatore del sondaggio stesso a scegliere se consentire agli utenti di scegliere tra più risposte oppure no.